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    Ньюкасл — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Ньюкасл — Астон Вилла (24.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

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    Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Астон Вилла»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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