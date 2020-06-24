Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.
«Шеффилд Юнайтед»: Саймон Мур, Крис Башам, Фил Джагелка, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик, Ли Муссе.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. 0