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    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

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    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Неманья Матич, Антони Марсьяль.

    «Шеффилд Юнайтед»: Саймон Мур, Крис Башам, Фил Джагелка, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик, Ли Муссе.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. 0

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