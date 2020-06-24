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    СМИ: «Химки» не будут проданы Ломакину

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    Владелец Fix Price Сергей Ломакин не приобретет футбольный клуб «Химки», информирует «Чемпионат».

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран
    Главный тренер «Химок» Сергей Юран

    Как стало известно изданию, в ходе переговоров возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.

    Впрочем, структуры Ломакина, представленные в Московской области, могут стать постоянными спонсорами клуба.

  • «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ
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    • Напомним, что по итогам досрочно завершившегося сезона в ФНЛ «Химки» получили право на повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-лиге, несмотря на то что клуб получил соответствующую лицензию. 0

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