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    Ливерпуль — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Ливерпуль — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.06.2020)

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    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

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    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ливерпуль»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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