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    Сарри: Просто Роналду сейчас не в лучшей физической форме

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    Маурицио Сарри, главный тренер «Ювентуса», прокомментировал не совсем удачные выступления португальца Криштиану Роналду. Он считает, что форварду просто нужно дать время для набора игровой форму.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Мне действительно любопытно увидеть первые три-четыре матча, так как есть определенные риски для всех заинтересованных сторон, и мы можем увидеть некоторые удивительные ситуации.

    Вчера я долго общался с Роналду, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня, максимум через неделю, он снова станет привычным фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», — цитирует Сарри Football Italia.

    После карантина «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и проиграл «Наполи» в финале Кубка Италии. 0

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