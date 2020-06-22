Сарри: Просто Роналду сейчас не в лучшей физической форме

, главный тренер, прокомментировал не совсем удачные выступления португальца. Он считает, что форварду просто нужно дать время для набора игровой форму.

«Мне действительно любопытно увидеть первые три-четыре матча, так как есть определенные риски для всех заинтересованных сторон, и мы можем увидеть некоторые удивительные ситуации.

Вчера я долго общался с Роналду, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня, максимум через неделю, он снова станет привычным фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», — цитирует Сарри Football Italia.

После карантина «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и проиграл «Наполи» в финале Кубка Италии. 0