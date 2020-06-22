Манчестер Сити — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.06.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Фернандиньо, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Phil Foden, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва.
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Филлип Бардсли, Джек Корк, Дуайт Макнил, Джеффри Хендрик, Эшли Вествуд, Ник Поуп, Матей Выдра.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:0. 0