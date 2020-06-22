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    Глушаков призвал клубы РПЛ соблюдать фейр-плей

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    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о своем голе в матче с «Крыльями Советов», а также высказался о ситуации с матчем «Сочи» — «Ростов».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Голик-коряжка в ленту! Но голы не пахнут. Если ничего не путаю, то никогда не забивал "Крыльям", где бы ни играл.

    В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова — брат самоотверженно бросился под удар, как всегда.

    Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости "Сочи", и отдельно хочу выразить респект землякам из "Ростова". Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

    "Ростов", "Динамо"... Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фейр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», — написал Глушаков в своем Instagram. 0

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