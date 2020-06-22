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    Динамо К — Колос: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Динамо К — Колос (22.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев
    В 19:30 в плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги начнётся матч «Динамо К» — «Колос».

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    Последний матч между собой: «Динамо К» — «Колос» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Динамо К»).

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