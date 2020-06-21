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    Реал Сосьедад — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Реал Сосьедад — Реал Мадрид (21.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 3:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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