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    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

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    В 16:00 в АПЛ начнётся матч «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Жоэлинтон.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2. 0

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