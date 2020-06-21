Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон, Жоэлинтон.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2. 0