Локомотив — Оренбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.06.2020)

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 2 место с 41 очком, «Оренбург» — 14 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Оренбург» — «Локомотив» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Локомотив»).
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