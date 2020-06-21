Кардифф Сити — Лидс (21.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 14:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Лидс» — «Кардифф Сити» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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