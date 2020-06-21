Эвертон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Том Дэвис, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Садио Мане, Такуми Минамино.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Эвертон» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 1:2. 0