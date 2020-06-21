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    «Эвертон» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

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    В 21:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

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    Составы команд:

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Андре Гомеш, Том Дэвис, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Садио Мане, Такуми Минамино.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Эвертон» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 1:2. 0

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