«Атлетико» — «Вальядолид»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0.
Победный гол «матрасники» забили 81-й минуте. Последовала подача с углового, голкипер Хосе Антонио Каро пошел на перехват, но до мяча не дотянулся, после чего Витоло, стоявший на дальней штанге, отправил сферу в ворота.
Примера. 30-й тур
«Атлетико» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 81 Витоло«Атлетико»: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64)«Вальядолид»: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Pérez, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46)Предупреждения: Томас (56), Эрмосо (59), Вальдо Рубио (64), Феррейра Карраско (69), Диего Коста (75), Мичел (88)
В турнирной таблице Примеры «Атлетико» поднялся на третье место (52 очка), опередив «Севилью», «Вальядолид» идет 15-м (33 очка). 0