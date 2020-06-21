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    «Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида»

    «Атлетико» — «Вальядолид»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол «матрасники» забили 81-й минуте. Последовала подача с углового, голкипер Хосе Антонио Каро пошел на перехват, но до мяча не дотянулся, после чего Витоло, стоявший на дальней штанге, отправил сферу в ворота.

    Примера. 30-й тур
    «Атлетико» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 81 Витоло«Атлетико»: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64)«Вальядолид»: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Pérez, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46)Предупреждения: Томас (56), Эрмосо (59), Вальдо Рубио (64), Феррейра Карраско (69), Диего Коста (75), Мичел (88)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» поднялся на третье место (52 очка), опередив «Севилью», «Вальядолид» идет 15-м (33 очка). 0

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