Астон Вилла — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.06.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Oerjan Haaskjold Nyland, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Anwar El-Ghazi, Кинан Дэвис.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, N'Golo Kante, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич, Виллиан, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Астон Вилла» со счетом 2:1. 0