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    Астон Вилла — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 18:15

    Астон Вилла — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.06.2020)

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    В 18:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Астон Вилла» — «Челси».

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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