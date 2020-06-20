Вест Хэм — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Исса Диоп, Деклан Райс, Jeremy Ngakia, Фелипе Андерсон, Марк Ноубл, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Диогу Жота.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0