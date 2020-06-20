Вест Бромвич — Бирмингем Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Вест Бромвич» занимает 2 место с 70 очками, «Бирмингем Сити» — 16 место с 47 очками.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Вест Бромвич» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вест Бромвич»).

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