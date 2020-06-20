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    «Уотфорд» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

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    В 14:30 в АПЛ начнётся матч «Уотфорд» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Kiko, Кристиан Кабазель, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Роберто Перейра, Трой Дини.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Уотфорд» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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