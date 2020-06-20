Уотфорд — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Kiko, Кристиан Кабазель, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Роберто Перейра, Трой Дини.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Бен Чилвел, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Уотфорд» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0