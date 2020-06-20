«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

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Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

«Шпоры» вышли вперед на 27-й минуте, когда Стивен Бергвейн подобрал мяч в центре поля, умчался в быстрый прорыв, ворвался в штрафную площадь и мощным ударом поразил цель.

«Красные дьяволы» восстановили паритет на 81-й минуте. Сначала Поль Погба заработал пенальти, подставившись под Эрика Дайера, а затем Бруну Фернандеш без проблем переиграл Уго Льориса.

АПЛ. 30-й тур «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (1:0) Голы: Бергвейн, 27 (1:0). Бруну Фернандеш, 81 — с пенальти (1:1)«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Дайер, Сон Хын Мин, Ламела (Ло Сельсо, 70), Кейн, Бергвейн (Фернандеш, 70)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф (Матич, 78), Ван-Биссака, Фред (Погба, 63), Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Байи, 89), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 62)Предупреждение: Джеймс, 41

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает восьмое место (42 очка), а «Манчестер Юнайтед» — пятое (46 очков). 0