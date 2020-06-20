Шеффилд Уэнсдей — Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 15 место с 48 очками, «Ноттингем Форест» — 5 место с 60 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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