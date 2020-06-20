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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттингем Форест»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Шеффилд Уэнсдей — Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттингем Форест».

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    В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 15 место с 48 очками, «Ноттингем Форест» — 5 место с 60 очками.

    Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттингем Форест». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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