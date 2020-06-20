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    Семак считает победу над ЦСКА заслуженной

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с ЦСКА (4:0) в 23-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «На быстрый гол ставку не делали. Важно забивать и не пропускать. Неважно, в начале или в конце матча. Мячи, забитые в начале, добавляют уверенности. В остальном неплохо играли. Думаю, заслуженно победили.

    Это футбол, тем он и интересен, что результаты бывают очень неожиданные. Прекрасно понимали, что ЦСКА будет играть дома очень активно, но быстрые мячи в дебюте повлияли на ход мата. ЦСКА открывался, атаковал и у нас появлялось пространство для быстрых атак. И у нас много было моментов.

    Малком, как и вся команда, сыграл на сто процентов своих возможностей. Никто не готов на сегодня на сто процентов от лучшего состояния. Будем набирать форму. Тот же Малком действовал полезно, действовал по плану, который мы выбрали. Есть плюсы, есть минусы, но он сыграл прилично. Были моменты, где можно было более четко разобраться с мячом, но это первый матч и игровой тонус еще неоптимальный.

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