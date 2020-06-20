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    «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    РБ Лейпциг — Боруссия Д: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

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    В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д».

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    Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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