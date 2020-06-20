Мидлсбро — Суонси (20.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Мидлсбро» занимает 21 место с 41 очком, «Суонси» — 11 место с 53 очками.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Мидлсбро» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Суонси»).

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