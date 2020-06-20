Лутон Таун — Престон Норт Энд: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Лутон Таун» занимает 23 место с 35 очками, «Престон Норт Энд» — 6 место с 56 очками.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Лутон Таун» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Престон Норт Энд»).

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