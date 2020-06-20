Куинз Парк Рейнджерс — Барнсли: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 13 место с 50 очками, «Барнсли» — 24 место с 34 очками.

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс» 5:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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