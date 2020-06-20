Халл Сити — Чарльтон Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.06.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Халл Сити» занимает 19 место с 41 очком, «Чарльтон Атлетик» — 22 место с 39 очками.

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Халл Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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