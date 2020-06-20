Динамо Брест — Городея. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

Составы команд:
«Динамо Брест»: Sergey Ignatovich, Kirill Pechenin, Artem Bykov, Artem Milevsky, Сергей Кисляк, Oleksandr Noiok, Олег Веретило, Aleksandr Pavlovets, Yevhen Khacheridi, Денис Лаптев, Mikhail Gordejchuk.
«Городея»: Igor Dovgyallo, Dmitri Ignatenko, Semen Shestilovski, Milan Joksimovic, Kirill Pavlyuchek, Dmitri Bayduk, Stanislav Sazanovich, Lazar Sajcic, Denis Yaskovich, Sergey Pushnyakov, Sergey Arkhipov.
Предыдущий матч соперников: «Городея» — «Динамо Брест» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Городея» со счетом 0:1. 0