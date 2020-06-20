«Борнмут» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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«Стекольщики» открыли счет на 12-й минуте, когда Лука Миливоевич нанес блестящий удар со штрафного в верхний угол чужих ворот.
На 23-й минуте гости удвоили свой перевес. Патрик ван Анхольт выполнил прострел, который в касание замкнул Джордан Айю.
АПЛ. 30-й тур
«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 — 12 Миливоевич, 0:2 — 23 Айю«Борнмут»: Рэмсдейл, Стэйси, Смит, Аке, Кук, Лерма, Брукс (Станислас, 61), Кук, Уилсон (Данджума, 46), Уилсон, Кинг (Соланке, 49)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Миливоевич (Маккарти, 65), Макартур (Ридевалд, 89), Куяте, Заа, Бентеке (Таунсенд, 76), АйюПредупреждения: Айю (45), Смит (45), Кук (67), Уорд (71), Кук (86)
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает девятое место (42 очка), а «Борнмут» — 18-е (27 очков). 0