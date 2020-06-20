Борнмут — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.06.2020)

Составы команд:
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Натан Аке, Адам Смит, Jack Stacey, Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Дэвид Брукс, Гарри Уилсон, Джошуа Кинг, Каллум Уилсон.
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0. 0