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    Сульшер: Погба — один из лучших полузащитников в мире

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру полузащитника Поля Погба.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Нынешняя кампания выдалась тяжелой для Поля, со множеством травм. Но я вижу, какой у него характер. Он готов играть снова и доказать, насколько хорошим игроком является.

    Погба — один из лучших полузащитников мира, так что, надеюсь, мы увидим это как можно скорее. Мне нужно от Поля то же, что и от остальных — выкладываться по полной. Мы ожидаем, что Погба будет становиться все лучше и лучше и постепенно будет получать все больше игрового времени», — цитирует Сульшера Goal.

    Напомним, «Манчестер Юнайтед» проведет ближайший матч уже сегодня, 19 июня, против «Тоттенхэма». 0

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