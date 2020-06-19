Сульшер: Погба — один из лучших полузащитников в мире

Главный тренероценил игру полузащитника

«Нынешняя кампания выдалась тяжелой для Поля, со множеством травм. Но я вижу, какой у него характер. Он готов играть снова и доказать, насколько хорошим игроком является.

Погба — один из лучших полузащитников мира, так что, надеюсь, мы увидим это как можно скорее. Мне нужно от Поля то же, что и от остальных — выкладываться по полной. Мы ожидаем, что Погба будет становиться все лучше и лучше и постепенно будет получать все больше игрового времени», — цитирует Сульшера Goal.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проведет ближайший матч уже сегодня, 19 июня, против «Тоттенхэма». 0