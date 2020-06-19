«Реал» — «Валенсия»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Гамейро ошибся в середине поля, Модрич сыграл между защитниками на Азара, тот подправил мяч на выход Бензема, а французский форвард легко переиграл Силлессена.

На 74-й минуте Менди подхватил мяч слева после розыгрыша углового, резко прошёл к лицевой и прострелил на открытого Асенсио, который ударом с лёта вонзил мяч в ворота «Валенсии».

А на 86-й минуте мадридцы убежали в контратаку. Асенсио сделал подачу в штрафную, где Бензема финтом ушёл от Гильямона и с лёта пробил с левую девятку.

На 89-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве — Ли Кан Ин несколько раз ударил Рамоса по ногам и получил прямую красную карточку.

«Реал» продолжает занимать второе место в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Барселоны». «Валенсия» находится на 8-й строчке.