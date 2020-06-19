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    Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию»

    «Реал» — «Валенсия»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Валенсией» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Гамейро ошибся в середине поля, Модрич сыграл между защитниками на Азара, тот подправил мяч на выход Бензема, а французский форвард легко переиграл Силлессена.

    На 74-й минуте Менди подхватил мяч слева после розыгрыша углового, резко прошёл к лицевой и прострелил на открытого Асенсио, который ударом с лёта вонзил мяч в ворота «Валенсии».

    А на 86-й минуте мадридцы убежали в контратаку. Асенсио сделал подачу в штрафную, где Бензема финтом ушёл от Гильямона и с лёта пробил с левую девятку.

    На 89-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве — Ли Кан Ин несколько раз ударил Рамоса по ногам и получил прямую красную карточку.

    «Реал» продолжает занимать второе место в таблице Примеры с отставанием в два очка от «Барселоны». «Валенсия» находится на 8-й строчке.

    Примера. 29-й тур
    «Реал» — «Валенсия» — 3:0 (0:0)
    Голы: Бензема, 61 (1:0). Асенсио, 74 (2:0). Бензема, 86 (3:0)«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Вальверде (Асенсио, 74), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 82)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Гильямон, Парехо (Коклен, 69), Кондогбья, Солер (Черышев, 69), Родриго (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60), Торрес (Гонсалу Гедеш, 59)Предупреждения: Хосе Гайя, 24. Гильямон, 84Удаление: Ли Кан Ин, 89
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