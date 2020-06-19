«Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 2:4, обзор голов

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте, когда последовала подача с углового, Никита Чернов головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Тарас Бурлак расстрелял чужие ворота.
Грозненская команда отыгралась на 54-й минуте. Денис Глушаков ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину, мяч отскочил к Владимиру Ильину, который спокойно пробил мимо вратаря.
Еще через пять минут Глушаков принес «Ахмату» минимальный перевес, воспользовавшись классной передачей Мирослава Богосаваца.
На 66-й минуте дубль оформил Ильин, которому помог отличиться рикошет от ноги защитника «Крыльев».
Спустя три минуты еще один гол за «Ахмат» забил Бернард Бериша, замкнувший прострел от Одисе Роши.
Самарцы успели ответить лишь голом Максима Глушенкова, который на 88-й минуте точно пробил головой.
В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место (23 очка). «Крылья» идут на 16-й строчке (22 очка). 0