«Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 2:4, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте, когда последовала подача с углового, Никита Чернов головой сделал скидку на дальнюю штангу, откуда Тарас Бурлак расстрелял чужие ворота.

Грозненская команда отыгралась на 54-й минуте. Денис Глушаков ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину, мяч отскочил к Владимиру Ильину, который спокойно пробил мимо вратаря.

Еще через пять минут Глушаков принес «Ахмату» минимальный перевес, воспользовавшись классной передачей Мирослава Богосаваца.

На 66-й минуте дубль оформил Ильин, которому помог отличиться рикошет от ноги защитника «Крыльев».

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Спустя три минуты еще один гол за «Ахмат» забил Бернард Бериша, замкнувший прострел от Одисе Роши.

Самарцы успели ответить лишь голом Максима Глушенкова, который на 88-й минуте точно пробил головой.

РПЛ. 23-й тур «Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 2:4 (1:0) Голы: Бурлак, 6 (1:0). Ильин, 54 (1:1). Глушаков, 61 (1:2). Ильин, 66 (1:3). Бериша, 69 (1:4). Глушенков, 88 (2:4)«Крылья Советов»: Фролов, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Голенков, 64), Тимофеев, Зиньковский, Глушенков, Попович«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков, Роши, Ильин, Бериша, ИсмаэлПредупреждения: Бериша, 1. Чернов, 62. Нижич, 72. Голенков, 79. Гацкан, 90+1

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» покинул зону вылета, поднявшись на 13-е место (23 очка). «Крылья» идут на 16-й строчке (22 очка). 0