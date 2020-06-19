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    «Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Крылья Советов — Ахмат (19.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 18:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Крылья Советов» — «Ахмат».

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    В турнирной таблице «Крылья Советов» занимает 15 место с 22 очками, «Ахмат» — 16 место с 20 очками.

    Последний матч между собой: «Ахмат» — «Крылья Советов» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ахмат»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Крылья Советов» — «Ахмат». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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