Крылья Советов — Ахмат (19.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимает 15 место с 22 очками, «Ахмат» — 16 место с 20 очками.

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Крылья Советов» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ахмат»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Крылья Советов» — «Ахмат». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0