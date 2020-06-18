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    Гендиректор «Сочи»: Мы должны и о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отказ клуба переносить матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Дмитрий Рубашко
    Дмитрий Рубашко

    Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

    Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. В РФС сообщили, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

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    • «Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра все будет ясно.

    Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам — здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

    Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснен.

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    • А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всем. Это равные условия. Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то — про "Ростов".

    Было бы времени много, как в случае с нами и "Оренбургом", мы пошли бы на перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», — сказал Рубашко «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной. 0

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