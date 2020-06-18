Гендиректор «Сочи»: Мы должны и о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация

Генеральный директор «Сочи»прокомментировал отказ клуба переносить матч 23-го тура РПЛ с

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. В РФС сообщили, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра все будет ясно.

Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам — здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснен.

А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всем. Это равные условия. Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то — про "Ростов".

Было бы времени много, как в случае с нами и "Оренбургом", мы пошли бы на перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», — сказал Рубашко «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной. 0