Президент Ла Лиги: Уход Роналду на нас почти не повлиял. Если бы ушел Месси, мы бы заметили

Президент Ла Лигиотметил, что переход форвардаизне слишком повлиял на чемпионат Испании.

«Отъезд Криштиану, пусть он и огорчил "Реал", оказал на нас практически нулевое влияние, потому что Ла Лига годами готовилась к тому, чтобы ее бренд был выше конкретных футболистов.

Но с Месси другая история. Он лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он выступал только в нашей лиге. Думаю, отъезд Месси был бы заметен. Особенно в случае перехода в другой чемпионат.

Лионель — икона испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру в нашем чемпионате.

[Уход Месси] не станет катастрофой, потому что мы подпишем телевизионные контракты с Месси или без. Но главное — ценность, которую он дает лиге. Месси всегда радует нас», — сказал Тебас в эфире RAC1. 0