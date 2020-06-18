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    Президент Ла Лиги: Уход Роналду на нас почти не повлиял. Если бы ушел Месси, мы бы заметили

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что переход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» не слишком повлиял на чемпионат Испании.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси
    Криштиану Роналду и Лионель Месси

    «Отъезд Криштиану, пусть он и огорчил "Реал", оказал на нас практически нулевое влияние, потому что Ла Лига годами готовилась к тому, чтобы ее бренд был выше конкретных футболистов.

    Но с Месси другая история. Он лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он выступал только в нашей лиге. Думаю, отъезд Месси был бы заметен. Особенно в случае перехода в другой чемпионат.

    Лионель — икона испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру в нашем чемпионате.

    [Уход Месси] не станет катастрофой, потому что мы подпишем телевизионные контракты с Месси или без. Но главное — ценность, которую он дает лиге. Месси всегда радует нас», — сказал Тебас в эфире RAC1. 0

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