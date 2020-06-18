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    Наставник «Арсенала» прокомментировал разгром от «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:3).

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Все пошло не так с первой минуты. Любое происшествие, которое могло произойти, мы надеемся, произошло сегодня. Была ли длительная пауза причиной травм? Если бы они были мышечными травмами, может быть, да. Но в этом случае я так не думаю.

    Давид Луис? Он очень честный и прямой. Мое мнение о Давиде Луисе не изменилось. Оно не изменится, потому что у него сегодня было трудное выступление», — приводит слова Артеты BBC.

    «Ман Сити» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» — 40 очков и девятая позиция. 0

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