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    «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.06.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез.

    «Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Шкодран Мустафи, Pablo Mari, Джозеф Уиллок, Маттео Гюэндузи, Эдвард Нкетиа, Гранит Джака, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:1. 0

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