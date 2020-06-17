Манчестер Сити — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.06.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез.
«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Шкодран Мустафи, Pablo Mari, Джозеф Уиллок, Маттео Гюэндузи, Эдвард Нкетиа, Гранит Джака, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 3:1. 0