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    «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон»: онлайн-трансляция начнется в 22:15

    Манчестер Сити — Арсенал Лондон: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.06.2020)

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    В 22:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Сити» — «Арсенал Лондон». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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