Ибрагимович готов остаться в «Милане» при определенных условиях

Нападающий, контракт которого с клубом истекает по окончании текущего сезона, выдвинул условия по его продлению, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 38-летний швед имеет желание остаться в «Милане» и продлить контракт, однако на куда более выгодных финансовых условиях. Ибра хочет подписать новое соглашение с «россонери» на сумму шесть миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что Ибрагимович может покинуть «Милан» и перейти в шведский «Хаммарбю», поскольку его отношения с руководством клуба испортились.

Напомним, «Милан» объявил о переходе Ибрагимовича в конце декабря прошлого года. В 10 матчах за «красно-черных» футболист забил четыре гола. В настоящее время он восстанавливается от травмы голени и надеется вернуться на поле 22 июня. 0