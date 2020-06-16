Семак: К ЦСКА будут готовы все, кроме Мамманы

Главный тренер «Зенита»рассказал о подготовке к матчу си ожиданиях от рестарта чемпионата.

«Конечно, здорово, что наконец-то футбол возвращается. Игроки, тренерский штаб, болельщики — все соскучились. Хотим как можно лучше быть готовы к возобновлению чемпионата.

Все знают о сложностях, которые есть при подготовке. Они у всех команд. Ну, а футбол — это то, ради чего мы живем, трудимся. Все ждут, конечно, рестарта.

Это не совсем полноценные сборы. На них мы понимаем, сколько у нас есть времени, проводим много занятий в двухразовом режиме.

Сейчас такой возможности не было, поэтому старались сделать тренировочный процесс усредненным между сборами и нашими обычными тренировками.

На результат, насколько команда готова функционально, посмотрим уже в ближайших матчах.

Хотя понимаем, что требовать прекрасного состояния достаточно сложно. Многие футболисты буду набирать лучшие кондиции через матчи.

Тренировки по видеосвязи во время карантина? Это немножко разная работа, она отличается от той, которую можно проводить на футбольном поле.

Тем не менее, общаться, держать себя в тонусе, поддерживать кондиции с точки зрения общего состояния организма, думаю, было можно.

Какие-то повреждения всегда бывают — значительные и незначительные. На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эммануэля Мамманы. Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм.

Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо — очень и очень сложно.

Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата.

Но в принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться. Здесь сюрпризов нет.

ЦСКА — очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб.

Тем не менее — это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому», — приводит слова Семака Sportbox.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу в Москве. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, армейцы занимают пятое место. 0