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    Нойштедтер: Мне бы хотелось остаться в России, в «Динамо»

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    Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер признался, что хотел бы продолжить выступать в РПЛ за «сине-голубых» и по истечении действующего контракта.

    Роман Нойштедтер
    Роман Нойштедтер

    «Почему был подписан однолетний контракт? Такой вариант был выгоден обеим сторонам. Не жалею об этом. Сначала было очень тяжело вкатиться в сезон. До подписания контракта тренировался индивидуально. Нужно было две-три недели, чтобы набрать форму. Меня же сразу поставили на игры с "Тамбовом" и "Локомотивом". Вроде нормально отработал, но всё равно сел на лавку. Лишь слетал во Владивосток на кубковую встречу. Никогда не забуду этот выезд. Летели ночью девять часов и сразу из аэропорта поехали на игру. Вообще не понимал, где нахожусь, что надо делать. Ног не чувствовал.

    После прихода Новикова стал выходить в основе чаще, появились результаты. Очень был рад, что могу приносить пользу клубу как на поле, так и за его пределами. Например, Филиппу поначалу было очень тяжело. Мы с ним много общались на тему российского футбола, менталитета, культуры… С русскими так же быстро нашел общий язык. Очень рад, что принял предложение "Динамо". Клуб продолжает развиваться в том направлении, о котором он заявлял вначале. Так что, думаю, обе стороны выиграли от сотрудничества. Мне бы хотелось остаться в России, в "Динамо".

    Почему при Хохлове получал мало игрового времени, а при Новикове выхожу чаще? Это нормальная практика. Приходит новый тренер, который видит футбол по-своему. Бывало, что я садился на лавку после смены тренера, сейчас произошла обратная ситуация. Сложно назвать причины. Спрашивал у Дмитрия Валерьевича, почему он не видит меня в стартовом составе. Всегда стараюсь узнать у тренера, что не так, в чем надо прибавить, чтобы попасть в основу. Наставник ответил, что всё хорошо, просто я не вписываюсь в тактику под конкретного соперника. Принял это объяснение, работал, чтобы быть готовым в любой момент выйти на поле.

    Наверное, сейчас больше чем другие футболисты вписываюсь в систему игры Кирилла Александровича. Мне приятно, потому что всегда хочется играть, и не важно кто тренер, кто конкурент по позиции», — сказал Нойштедтер в интервью Sportbox.ru. 0

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