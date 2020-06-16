Левандовски о «Золотом мяче»: Не думаю о нем, но верю, что все возможно

Форвард «Баварии»высказал мнение о своих перспективах завоевания

«Я был в декабре прошлого года на церемонии награждения (смеется). Посмотрим.

Я всегда пытаюсь проявлять себя с лучшей стороны, выигрывать титулы и забивать больше голов. Но такие награды приходит с коллективными трофеями. Это самое важное.

Я не думаю об "Золотом мяче". Но я верю, что все возможно (смеется)», — заявил Левандовски в интервью France Football.

Нападающий никогда не входил в финальную тройку претендентов на «Золотой мяч». В 2015 году Левандовский стал четвертым по итогам голосования.

В текущем сезоне 31-летний поляк забил 45 мячей во всех турнирах и лидирует в гонке за «Золотую бутсу». 0