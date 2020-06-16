«Тоттенхэм» по-прежнему интересуется Дзюбой

продолжает следить за нападающим, сообщает журналист Football.london Аласдаир Голд.

По информации источника, кандидатуры 31-летнего Дзюбы и 28-летнего защитника ПСЖ Тома Менье будут рассмотрены клубом в ближайшие недели. Как отмечает издание, у обоих игроков этим летом истекают контракты, и они будут востребованы на трансферном рынке.

Напомним, что ранее Дзюба рассматривался «Тоттенхэмом» как замена Гарри Кейну, который получил тяжелую травму. Ранее Илья Геркус заявлял, что Жозе Моуринью действительно интересовался Артемом.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 21 матч в РПЛ, забив 13 голов. 0