Николич: Мы должны сохранить футбол, в который «Локо» играл до этого

Главный тренер «Локомотива»после контрольного матча с «Тамбовом» (1:0) рассказал, что не будет вносить больших изменений в игру команды перед возобновлением сезона.

«Я бы не хотел много говорить, потому что это всего лишь тренировочная игра. Важно то, что будет в воскресенье во время матча с "Оренбургом". Но сегодня мы играли дисциплинированно.

У нас не было множества важных футболистов — Баринов, Жемалетдинов, братья Миранчуки, Кверквелия, а также тех, кто отсутствовал до этого — Фарфан, Джорджевич, Коченков.

Футболисты, которые вышли на поле с "Тамбовом", сыграли неплохо. Они выполнили установку не полностью.

Сложно внести большие изменения за одну тренировку, но в субботу мы работали над многими вещами, кое-что сделали перед матчем. Футболисты старались. Я доволен. Не сказать, что в восторге, но и не расстроен.

Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который "Локомотив" играл до этого, и внести в него некоторые изменения.

Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат — мы должны попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Николича пресс-служба московской команды.

Напомним, что сербский специалист Марко Николич официально стал главным тренером «Локомотива» 1 июня.

На этом посту он сменил Юрия Семина, который покинул команду днем ранее в связи с истечением срока контракта.

После 22 туров железнодорожники занимают вторую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» девять очков. 0