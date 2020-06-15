Люсьен Фавр: Эрлин не может делать все в одиночку

Главный тренерподелился своим мнением об игре форварда

«Это нормально, что Эрлин иногда устает, когда на неделе несколько матчей. Он не может делать все в одиночку.

Он все еще растет. Он получил травму два или три раза с тех пор, как перешел к нам. Поэтому мы должны контролировать его выступления, потому что в противном случае это может быть опасно. Он должен это понимать, потому что иногда невозможно сыграть три игры за одну неделю. У многих игроков есть проблемы с этим.

Мне нравится его менталитет, он всегда хочет быть на поле и побеждать, но, конечно, он также должен добиться прогресса. Ему только 19 и у него такой большой потенциал», — приводит слова Фавра Goal. 0