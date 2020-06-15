«Челси» намерен продать шесть футболистов

запланировал серьезную чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает The Sun. По информации издания, клуб покинут сразу шесть футболистов.

«Синие» не намерены продолжать сотрудничество с Тьемуэ Бакайоко, Эмерсоном Палмьери и Давиде Дзаппакостой. Также состав «пенсионеров» покинут Дэнни Дринкуотер, Миши Батшуайи и Виктор Мозес.

Напомним, «Челси» хочет приобрести Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), Кая Хаверца («Байер») и Бена Чилвелла («Лестер»).

Эти сделки могут привести к тому, что летние расходы клуба возрастут до 250 миллионов фунтов стерлингов. Продажей шести игроков лондонцы намерены компенсировать часть этих средств. 0