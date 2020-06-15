Бетис — Гранада: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.06.2020)

В 23:00 в Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «Бетис» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Гранада»).

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