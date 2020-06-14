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    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Реал Сосьедад — Осасуна: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.06.2020)

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Осасуна» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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