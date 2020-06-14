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    «Реал Мадрид» — «Эйбар»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Реал Мадрид — Эйбар (14.06.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Эйбар».

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    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Реал Мадрид» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Эйбар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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